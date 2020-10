Coronavirus, in Basilicata 15 nuovi casi su 760 tamponi

Su 760 tamponi analizzati ieri in Basilicata sono stati registrati 15 nuovi casi di coronavirus, dieci dei quali riguardano però persone pugliesi. Lo ha reso noto la task force regionale lucana, evidenziando che ieri sono stati registrati anche due decessi, tra cui quello della sesta vittima in dieci giorni tra gli ospiti di una casa di riposo di Marsicovetere (Potenza), posta sotto sequestra dai Carabinieri lo scorso 2 ottobre. Attualmente, le persone residenti in Basilicata positive sono 318 e 35 sono quelle ricoverate negli ospedali di Potenza e di Matera (nessuna in terapia intensiva). Dall’inizio dell’emergenza sanitaria in Basilicata 35 persone sono morte per il covid-19 e 429 sono guarite; sono stati esaminati 78.669 tamponi, 77.724 dei quali sono risultati negativi.