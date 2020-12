Coronavirus, in Basilicata 142 positivi su 1.700 tamponi

In Basilicata si registrano oggi cinque decessi e un netto calo dei contagi da coronavirus, con una percentuale positivi/tamponi intorno all’8,3%. In particolare – secondo quanto reso noto dalla task force regionale – nelle ultime 24 ore sono stati analizzati 1.700 tamponi: sono risultati positivi 142, ma solo 124 riguardano persone residenti in regione.