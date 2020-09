Coronavirus, in Basilicata 14 positivi: il totale sale a 106

Quattordici dei 577 tamponi analizzati in Basilicata nelle ultime 24 ore sono positivi al coronavirus: lo ha reso noto la task force regionale, aggiungendo che sono così 106 i lucani “attualmente positivi”. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono undici: uno è in terapia intensiva. Dall’inizio dell’emergenza (in Basilicata il covid-19 ha causato 28 morti e 391 sono stati i guariti) sono stati analizzati in regione 67.504 tamponi, 66.818 dei quali sono risultati negativi.