Coronavirus, in Basilicata 131 positivi su 1.826 tamponi

Centotrentuno dei 1.826 tamponi esaminati nelle ultime 24 ore in Basilicata sono risultati positivi: lo ha reso noto la task force regionale, aggiungendo che per il coronavirus è morta un’altra persona (ora sono 48, in totale, le vittime dell’epidemia in regione). I lucani “attualmente positivi sono 1.220” e 620 i guariti. Negli ospedali di Potenza di Matera sono ricoverate 81 persone.