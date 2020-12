Coronavirus, in Basilicata 107 positivi e nessun morto

Nessun morto a causa del coronavirus nelle ultime 24 ore in Basilicata, dove oltretutto si sono registrati 216 nuovi guariti, che hanno portato a 3.328 il numero delle persone che hanno superato il covid 19: sono i dati del bollettino della task force regionale. Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi sono stati 107 (solo 95 dei quali residenti in Basilicata), sulla base di 1.405 tamponi analizzati. I lucani “attualmente positivi” sono 5.854, dei quali 5.745 sono in isolamento domiciliare. Il numero dei morti resta fermo a quota 209. Le persone ricoverate negli ospedali di Potenza e di Matera sono 109.