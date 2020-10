Coronavirus, in Basilicata 106 positivi su 1.004 tamponi

I contagi da coronavirus continuano a crescere anche in Basilicata, dove ieri sono stati registrati 106 casi positivi su 1.004 tamponi analizzati. Di questi 106 – secondo quanto reso noto dalla task force regionale – 86 riguardano persone residenti in Basilicata, facendo così aumentare in 24 ore il numero totale da 1.073 a 1.145 (1.064 in isolamento domiciliare). In particolare, 22 nuovi casi positivi riguardano Genzano di Lucania (Potenza), comune di circa seimila abitanti, dove la sindaca, Viviana Cervellino, già nei giorni scorsi, a causa di un focolaio, aveva disposto lo stop alla scuola in presenza fino al prossimo 31 ottobre. E nelle prossime ore potrebbero essere prese altre decisioni per questo comune. Nel bollettino diffuso dalla task force sono segnalate anche 14 guarigioni (in totale 605). Sono invece 81 (rispetto alle 80 del precedente aggiornamento) le persone ricoverate con il covid negli ospedali lucani: sette in terapia intensiva (due al San Carlo di Potenza e cinque al Madonna delle Grazie di Matera). Dall’inizio dell’emergenza sanitaria, in Basilicata sono morte 47 persone e sono stati analizzati 100.471 tamponi, 98.220 dei quali sono risultati negativi.