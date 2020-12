Coronavirus, in Basilicata 102 positivi su 1.104 tamponi

In Basilicata, sui 1.104 tamponi processati ieri ne sono risultati positivi 102, ma solo 83 riguardano residenti in regione. La task force regionale ha inoltre segnalato un decesso: il totale delle vittime lucane è quindi salito a 193. In costante discesa i dati delle persone ricoverate con il covid (da 131 a 128) e dei posti occupati nelle terapie intensive (da 15 a 14).