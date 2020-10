Coronavirus, focolaio al San Carlo: 10 contagiati tra i lavoratori del teatro

Casi di Covid19 al San Carlo di Napoli. Ieri sono stati riscontrati dodici casi positivi tra orchestrali, coro, corpo di ballo e personale amministrativo del teatro San Carlo di Napoli sono risultati positivi al Covid e sono tutti in quarantena. Per tutti gli altri dipendenti, circa 300, è stato disposto il tampone. Come misura cautelativa, il sovrintendente Stephane Lissner, spiegano all’Adnkronos dal teatro stesso, ha deciso di aspettare l’esito del prossimo tampone prima di riammetterli al lavoro. Per il momento l’attività del San Carlo è sospesa.