Coronavirus, Fiola: “In Campania tampone settimanale alle donne incinte”

“Su mia richiesta, sottoscritta da tutti i capigruppo, il Consiglio Regionale ha approvato all’unanimità la proposta di sottoporre le donne in stato di gravidanza al tampone di screening covid, ogni settimana, a partire dalla 34° settimana di gestazione. Credo sia fondamentale tenere sotto controllo questo aspetto e credo che la Regione debba predisporre sia piani certi per donne che vivono già uno stato non facile da gestire sia per la tutela del nascituro”. E’ quanto afferma la consigliera regionale del Pd, Bruna Fiola. “Sia chiaro che la Regione Campania aveva già previsto punti nascita Covid e punti nascita Free -sottolinea Fiola – , tuttavia, lo dico da mamma di un bambino nato a 8 mesi, è necessario che la condizione sulla positività delle gestanti venga individuata con largo anticipo e non al momento del parto che a volte può avvenire in condizioni di assoluta emergenza. Per questo ho creduto molto e ho insistito tanto affinché venisse approvato questo ordine del giorno”.