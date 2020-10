Coronavirus, due nuovi casi a Caselle in Pittari (SA)

Due nuovi contagi a Caselle in Pittari. Si tratta di un’insegnante che svolge la sua attività in un altro territorio dove si è contagiata e di un suo congiunto convivente. L’insegnante e il suo nucleo familiare sono già in quarantena da giovedì 15 ottobre e il giorno dopo sono stati sottoposti a tampone nasofaringeo. Purtroppo, per un disguido legato al problema verificatosi al laboratorio di Eboli, solo ieri sera, dopo 9 giorni, si è avuta conferma della positività delle due persone. La situazione è stata però monitorata sin da subito. Inoltre poco fa il sindaco di Castel San Giorgio, Paola Lanzara ha comunicato la positività di un cittadino del suo comune di cui non è stata autorizzata a comunicare l’identità. Altro aggiornamento arriva dal sindaco di ai cittadini di Alfano di aver appreso in data odierna di un caso positivo di una persona che è anagraficamente residente ad Alfano. La persona è asintomatica e dagli inizi di settembre è domiciliata in altro paese del cilento. La famiglia è già in isolamento volontario in attesa di tampone. È doveroso informarvi per evitare che si diffondano false ed allarmistiche notizie. La situazione è sotto controllo e preciso ancora che la persona risiede ad Alfano ma è domiciliata in altro paese da oltre un mese. Alla persona concittadina risultata positiva vanno i miei migliori auguri di pronta guarigione.