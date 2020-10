Coronavirus, De Luca: “Lockdown con 1000 casi e 200 guariti al giorno”

“Obiettivo è avere equilibrio tra nuovi positivi e guariti. Ma se abbiamo mille contagi e duecento guariti è lockdown”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in diretta Facebook. “Se abbiamo – ha detto – un incremento ogni giorno di 800 nuovi positivi chiudiamo tutto. Non drammatizzo, faccio un calcolo numerico”. “La Regione Campania sta completando la fase C del suo piano, prevista per un livello contagio medio-alto. Ora entriamo nella fase D, quella di contagio elevato o elevatissimo. Se arrivi a 750 contagi al giorno cambia tutto” ha sottolineato De Luca. “L’obiettivo in Italia – ha sottolineato – è avere più o meno un equilibrio tra i nuovi contagi e i guariti, almeno gestibile, intendo su 700 nuovi contagi ci siano 500-600 guariti. Dobbiamo tenere sotto controllo questo equilibrio”. “La mia opinione è che già oggi forse siamo al punto in cui dovremmo prendere decisioni drastiche. Ma attendiamo ancora, sappiamo che una nuova chiusura generale sarebbe tragedia. Quando dovesse porsi il problema – ha aggiunto – l’Italia sarà chiamata a decidere e tutti dovremo avere responsabilità grandi. Quindi meglio essere rigorosi oggi nel rispetto delle regole”.