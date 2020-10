Coronavirus, De Luca: “Da venerdì coprifuoco alle 23”

Il coprifuoco che la Regione Campania sta preparando da venerdì sera punterà a bloccare ogni attività notturna ritenuta superflua. La Regione sta redigendo in queste ore l’ordinanza che sottoporrà al governo nazionale per avere il via libera nell’applicazione e che, secondo le prime indiscrezioni, dovrebbe essere sulla falsariga di quella preparata dalla Lombardia per l’analoga richiesta. La Campania, seconda solo alla Lombardia in questa seconda ondata di contagi, chiederà quindi la chiusura di tutte le attività e il divieto di spostamenti tra le 23 e le 5 del mattino. Lo ha annunciato detto il presidente della Campania De Luca. Ovviamente verranno consentiti gli spostamenti di persone per motivi di lavoro o per esigenze sanitarie e verranno lasciate aperte attività di prima necessità come le farmacie notturne. Sulla scia del lockdown, quindi, si profila lo stop a qualsiasi tipo di attività di svago come bar, pizzerie, ristoranti: dopo le 23, ogni giorno, non ci sarà possibilità per i locali di divertimento di stare aperti.