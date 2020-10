Coronavirus, De Luca: “Abbiamo meno medici rispetto alle altre Regioni”

“Vorrei ricordare che la Campania è una delle Regioni che ha meno personale medico. Abbiamo 43.500 addetti mentre il Veneto nel ha 59.302 con un milione di abitanti in meno, l’Emilia Romagna ne ha 58.250 con 1,5 milioni di abitanti in meno. Rispetto alla popolazione siamo la Regione che ha meno unità lavorative nel sistema sanitario”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in diretta Facebook mostrando un cartello con il numero degli addetti alla sanità delle diverse Regioni italiane. De Luca ha mostrato il dato della Lombardia che ha 100.176 addetti affermando “ne abbiamo meno della metà della Lombardia, 16.000 in meno rispetto al Veneto e 15.000 in meno rispetto all’Emilia. Dico questo che per spiegare a chi fa aggressione mediatica che la Campania fa un miracolo per risorse e personale a disposizione”. Il governatore ha spiegato che dopo l’incontro di ieri a Roma con il ministro della salute Roberto Speranza e il commissario Domenico Arcuri abbiamo ragionato sui numeri e sul fatto che ora dobbiamo avere tutti dispositivi: 200 ventilatori polmonari e 150 caschi per la terapia subintensiva, oltre alla dotazione necessaria per i tamponi. Abbiamo anche chiesto 800 infermieri e 600 medici subito alla protezione civile che ha medici e infermieri volontari”. aggressione mediatica alla Campania, ce lo aspettavamo. De Luca ha affrontato anche il tema della folla di cittadini che ogni mattina aspetta il tampone all’esterno della sede dell’Asl Napoli 1: “C’è affollamento – ha detto – per fare i tamponi intorno alle 8.9 di mattina poi però (afferma mostrando una foto, ndr) alle 11 non c’è più nessuno. I cittadini che vanno autonomamente e senza prescrizione a fare il tampone creano affollamento. La Asl infatti stabilisce fasce orarie con 70-80 test ogni ora, chi si prenota sulla piattaforma dell’Asl, circa trecento persone al giorno, non crea attese perché ha la richiesta del medico di famiglia. Se poi la gente si presenta così è chiaro che c’è un problema. Ho sentito che dicono di dover attendere a casa dieci giorni per un tampone, non esiste, al massimo in 48 ore arriva l’Asl a casa per fare il test e dà il risultato in 12 ore per 2300 tamponi al giorno”. Il governatore campano ha anche sottolineato che “i cittadini da oggi devono avere un ruolo attivo, assicurandosi che il numero di cellulare sia stato registrato quando vanno a fare il tampone, perché stiamo preparandoci a dare il risultato in sei-dodici ore. Se capita che devi aspettare una settimana per sapere se sei positivo ma te ne vai in giro, questo non è possible, devi rimanere a casa fin a che non hai l’esito. Noi ci mettiamo tutta la tenacia ma chiediamo di aiutarci con responsabilità e un ruolo attivo”.