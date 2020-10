Coronavirus, De Luca: “Dobbiamo chiudere tutto”

Sono 2280 i nuovi positivi in Campania, su 15800 tamponi: numero record, mai raggiunto prima. La rilevazione di ieri era di 1.541 casi. Lo rende noto il governatore della Campania, Vincenzo de Luca, in diretta Facebook. La percentuale dei contagi sui tamponi eseguiti sale dal 12.8 al 14.5 per cento. “Procederemo nella direzione della chiusura di tutto, per i dati dei contagi che abbiamo non basta l’ordinanza che entra in vigore oggi. Dobbiamo chiudere tutto e dobbiamo decidere oggi, non domani. Siamo ad un passo dalla tragedia”. Così il governatore della Campania, Vincenzo de Luca, in diretta Facebook. “Dobbiamo chiudere per un mese, 40 giorni e poi si vedrà ma senza soluzioni drastiche non possiamo reggere”. Così il governatore della Campania, Vincenzo de Luca, in diretta Facebook. “Non voglio vedere la fila dei camion con le bare”, ha aggiunto. “L’unico obiettivo deve essere salvare la vita delle famiglie, tutto il resto ora non conta nulla”. La situazione dei posti letto in Campania, secondo il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, è “pesante”. “La programmazione ci consente ancora di reggere – dice su Facebook – ma con questi numeri non c’è nessun sistema ospedaliero al mondo in grado di reggere l’onda d’urto”. “Oggi reggiamo grazie al sacrificio di migliaia di medici e personale sanitario ma nel giro di pochi giorni rischiamo di avere le terapie intensive intasate”, ha aggiunto. E’ stato chiesto l’intervento dei carabinieri del Nas per far luce su alcune irregolarità che sarebbero state commesse in alcuni laboratori privati. Lo ha reso noto il governatore della Campania, Vincenzo de Luca. “I laboratori privati hanno l’obbligo di segnare all’Asl i casi positivi perchè devono essere messi in quarantena – ha spiegato – ci è stato segnalato che alcuni laboratori su richiesta di privati cittadini non hanno comunicato il risultato. Se ci sono laboratori che fanno questi giochi i titolari vanno in galera, questa è epidemia colposa. è un reato”. E poi, “ci hanno segnalato che alcuni laboratori per fare presto anziché fare il tampone molecolare fanno tamponi rapidi antigenici che non sono affidabili”, ha aggiunto.