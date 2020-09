Coronavirus, altri 4 nuovi casi a Caselle in Pittari (SA): il totale sale a 19

Altri 4 casi positivi al covid-19 a Caselle in Pittari collegati ai 15 già risultati contagiati del ristorante. Degli ultimi casi riscontrati solo una donna aveva avvertito dei sintomi. Salgono quindi a 19 i casi totali di positività al covid a Caselle in Pittari. Si è comunque in attesa dell’esito di altri tamponi.