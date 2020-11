Coronavirus – A Sanza (SA) nuovo caso positivo, il totale sale a 9

Ancora un caso positivo al Covid a Sanza. Ad essere contagiato un uomo. Il contagio sarebbe connesso a casi già accertati in precedenza. A darne notizia il sindaco, Vittorio Esposito. L’uomo è in buone condizioni di salute. Salgono a 9 i casi nella comunità. Nel mentre si attendono gli esiti di alcuni tamponi di controllo che potrebbero certificare la guarigione di altri casi. “La situazione si è stabilizzata – ha commentato il sindaco Esposito – non ci sono criticità e soprattutto le condizioni di salute dei nostri concittadini sono buone. Chiaramente a tutti l’augurio di una pronta guarigione. Nel mentre invito, ancora una volta, i miei concittadini ad essere rispettosi delle norme anticovid. Un sacrificio necessario, quello che stanno pagando le attività commerciali, ma siamo sulla buona strada. La speranza è di poter trascorrere un sereno Natale tutti, nella certezza che presto vinceremo la battaglia contro questo nemico subdolo ed invisibile” ha concluso Esposito.