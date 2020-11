Coronavirus a Salerno, al via il servizio di assistenza per gli alunni con disabilità

A Salerno si va verso la chiusura di ulteriori luoghi di ritrovo che possono generare, in alcuni orari, momenti di assembramento. Anche di questo si è discusso ieri, nel corso del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, facendo il punto sull’andamento dell’epidemia in provincia. Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, che già dalla scorsa settimana ha disposto la chiusura del Lungomare e della Villa Comunale nei weekend, “nella riunione di ieri – si legge nella nota diramata dalla Prefettura – ha preannunciato la chiusura di ulteriori punti di aggregazione – Piazza Abate Conforti e Piazza San Francesco – per limitare il più possibile la diffusione del contagio”. Intanto, l’amministrazione comunale di Salerno, con i settori Politiche Sociali e Istruzione, ha avviato il servizio di assistenza specialistica scolastica per alunni e studenti con disabilità delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado. Fortemente sostenuto dall’assessore all’Istruzione Eva Avossa, sarà attuato tramite il sistema dei voucher, attraverso il quale gli aventi diritto alle prestazioni possono scegliere da un catalogo degli organismi accreditati le cooperative o associazioni che erogano tale tipologia di servizio. Da oggi, invece, è operativa, a Salerno, l’Unità Speciale di Continuità Assistenziale (Usca), che ha sede alla piscina comunale Vigor di via Allende. La struttura si avvale della collaborazione dell’Esercito che mette a disposizione personale medico, infermieristico e di supporto e svolgerà attività di drive-in per i tamponi, allestito all’ingresso dell’area. Il servizio sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 14 (su prenotazione da parte dei medici di base o dell’Unità operativa di Prevenzione Collettiva). L’Usca sarà presente con personale Asl e servirà a monitorare i pazienti sia asintomatici che sintomatici disposti in isolamento domiciliare. Saranno almeno dieci i medici (in turnazione) impegnati sia nella struttura di via Allende che nelle visite domiciliari. L’Usca sarà attiva tutti il giorni (lunedì – domenica) dalle ore 8 alle ore 20.