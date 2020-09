Coronavirus, a Potenza riapre il poliambulatorio “Madre Teresa di Calcutta”

Il poliambulatorio “Madre Teresa di Calcutta” di Potenza – chiuso il 23 settembre dopo la scoperta di un caso di positività fra gli operatori, riaprirà “parzialmente” lunedì prossimo, 28 settembre. Lo ha reso noto la Asp, precisando che la ripresa del 28 settembre si riferisce alle “attività che non necessitano di assistenza infermieristica”. La ripresa completa dell’attività del poliambulatorio è prevista per martedì 29 settembre, “all’esito del tampone sul personale ritenuto a contatto stretto”. L’Asp ha precisato che “tutti i tamponi effettuati al personale in servizio al poliambulatorio hanno dato esito negativo; sono state portate a termine le attività di sanificazione della struttura e nei giorni di giovedì 25 e ieri è stata effettuata una sanificazione più pesante di tutta l’attrezzatura in dotazione e delle superfici di ogni ambiente del poliambulatorio; sono trascorsi idonei giorni di rispetto per l’eventuale manifestazione di nuovi casi; sarà effettuato nella mattina di lunedì 28 settembre 2020 il tampone di controllo al personale ritenuto contatto stretto”.