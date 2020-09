Coronavirus a Palazzo San Gervasio (PZ), 10 positivi in un centro di accoglienza

Sono dieci i braccianti extracomunitari risultati positivi al coronavirus dopo i test effettuati in un centro di accoglienza allestito per la raccolta del pomodoro a Palazzo San Gervasio (Potenza). In totale, ieri – secondo quanto reso noto dalla task force regionale – in Basilicata sono stati analizzati 816 tamponi: i casi positivi sono 15. Oltre ai dieci contagi riscontrati a Palazzo San Gervasio, gli altri cinque riguardano due persone residenti a Matera, due residenti a Policoro (Matera) e una a Garaguso. Con questo aggiornamento, il numero dei lucani attualmente positivi è salito a 36 (di cui 33 in isolamento domiciliare). Sono inoltre dieci le persone di nazionalità straniera in isolamento in Basilicata e 33 i migranti positivi al coronavirus in isolamento in strutture d’accoglienza della regione. Le persone ricoverate negli ospedali di Potenza sono tre, delle quali una in terapia intensiva. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria in Basilicata 28 persone sono morte a causa del coronavirus e 376 sono guarite. In totale sono stati analizzati 58.050 tamponi, 57.476 dei quali sono risultati negativi.