Coronavirus a Napoli, Galano: “Stiamo aumentando i posti letto”

Entro mercoledì 21 ottobre la nuova ordinanza della Regione Campania. Con i contagi che salgono continua a preoccupare la questione dei posti letto. “I posti di degenza rimasti in Campania – rassicura all’Ansa Giuseppe Galano, direttore del 118 di Napoli e coordinatore della rete del 188 regionale – sono pochi ma stiamo avendo buoni segnali sul piano di aumento messo in campo dalla Regione. Stamattina non abbiamo avuto emergenze particolari sul trovare un posto ai pazienti”. Galano sottolinea la necessità di un secondo pronto soccorso Covid a Napoli: “A volte – spiega – abbiamo problemi per portare al pronto soccorso pazienti che hanno chiamato l’urgenza non per Covid. I pronto soccorso ultimamente spesso sono costretti a chiudere per alcune ore periodicamente per le sanificazioni che vengono fatte spessissimo. Entra un ammalato sospetto covid, fa il tampone e se risulta positivo si chiude e scatta la sanificazione. Bisogna invece dare una destinazione ben precisa ai Covid e ai sospetti Covid oltre al Cotugno”.