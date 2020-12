Coronavirus, a Napoli 7mila richieste di buoni alimentari

C’è un aspetto del Covid che pesa sempre di più, quello economico. ”Permangono ma in misura crescente, le ingiustizie con i poveri in aumento, mentre i ricchi sono ancora più ricchi, mentre tantissime famiglie piangono i loro morti uccisi dal virus, con il forte dolore di non aver potuto dare loro l’ultimo saluto o una carezza di addio”, il monito dell’Arcivescovo di Napoli, cardinale Crescenzio Sepe, durante l’omelia per le celebrazioni dell’Immacolata. E una ‘conferma’ delle difficoltà crescenti arriva anche dalle domande arrivate al Comune di Napoli per la richiesta dei buoni alimentari: ben 7mila a 24 ore dalla pubblicazione del bando. ”Questo è un esempio di concretezza – ha affermato il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris – ed è una misura che porta la firma dei sindaci, e soprattutto della città di Napoli, che ha trovato la sensibilità del Governo”. L’obiettivo dichiarato dal primo cittadino è riuscire a raggiungere con i buoni alimentari entro Natale 50 mila famiglie, il doppio delle famiglie che hanno usufruito della misura durante il lockdown di marzo e aprile.