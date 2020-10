Coronavirus, a Marsicovetere (PZ) tre morti in una Rsa

Dopo il decesso di ieri, sempre a causa del coronavirus, altre tre persone anziane sono morte stamani in una Rsa di Marsicovetere. Lo si è appreso a Potenza, a margine di una riunione sull’emergenza sanitaria che si è tenuta stamani nella Prefettura del capoluogo lucano. In Basilicata, ieri, sono stati registrati un decesso, 16 nuovi casi di coronavirus e otto guarigioni. Lo ha reso noto la task force regionale, analizzati 933 tamponi. Le persone residenti in Basilicata attualmente positive sono salite da 258 a 264. Quelle ricoverate negli ospedali di Potenza e di Matera sono 13, delle quali due nel reparto di terapia intensiva del “Madonna delle Grazie” della Città dei Sassi. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria – che in Basilicata ha provocato 30 morti mentre sono 415 le persone guarite dal covid – sono stati analizzati 74.908 tamponi, 74.059 dei quali sono risultati negativi.