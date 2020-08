Coronavirus – 12 nuovi casi positivi a Caselle in Pittari (SA).

Un focolaio da covid si e sviluppato nel piccolo centro interno di Caselle in Pittari, nel Golfo di Policastro. Sono 12 al momento i tamponi positivi, tutti dipendenti dello stesso ristorante al centro del paese e di loro familiari. Alcuni sono asintomatici invece altri hanno lievi sintomi. Sono tutti in isolamento domiciliare. E’ stata disposta la quarantena per i nuclei familiari. Ora si sta lavorando alla ricostruzione e della catena dei contatti: da domani saranno effettuati altri tamponi. La notizia è stata confermata anche dalla pagina ufficiale del comune di Caselle in Pittari. Il focolaio è stato circoscritto e l’attività commerciale chiusa. Individuato un gruppo di circa 20 persone, clienti del locale, originari di Sanza. In questo caso si sta predisponendo l’effettuazione dei tamponi che avverranno nelle prossime ore. Negativi intant i tamponi effettuati sui carabinieri della stazione di Sanza che in convenzione, pranzano di abitudine presso il locale che è stato chiuso in modo precauzionale a Caselle in Pittari. Intanto altri 6 casi di positività sono stati riscontrati ieri tra i familiari di un positivo a Mercato San Severino risultato contagiato nei giorni scorsi dopo una cena a Ferragosto. Non hanno sintomi. 4 positivi anche a Bellizzi, 4 a Salerno, 3 a Nocera Inferiore; 1 a Baronissi, 2 a Battipaglia, 2 a Pontecagnano Faiano, 1 Cava de’ Tirreni, 1 a Vietri sul Mare.