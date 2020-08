Convention della Bcc di Buonabitacolo sul Decreto “Rilancio”

Prosegue l’impegno della Bcc di Buonabitacolo, guidata dal Direttore Generale Angelo De Luca, a sostegno del territorio, delle piccole e medie imprese locali e dei cittadini, dopo il periodo di maggiore criticità, anche economica, a causa dell’emergenza legata al Covid-19. La Banca di Credito Cooperativo ha sempre aderito a tutte le iniziative messe in campo dal Governo, dal Decreto “Cura Italia” per la sospensione dei mutui, provvedimento in questi giorni prorogato fino al 31 dicembre, al Decreto Liquidità con garanzia dello Stato e operazioni di finanziamento, fino al Decreto “Rilancio” sul quale la Bcc di Buonabitacolo sta lavorando soprattutto per garantire il superbonus sulle ristrutturazioni. Il Decreto prevede una detrazione del 110% delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 relative ad interventi di efficientamento energetico o di adeguamento antisismico. L’argomento sarà al centro di una convention che la Bcc di Buonabitacolo intende organizzare per la prossima settimana con la presenza, in rete, di esperti e tecnici del settore, con lo scopo di recepire le richieste di coloro che vogliono fare le ristrutturazioni e usufruire del superbonus.