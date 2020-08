Controlli nel Potentino, denunciate 12 persone dai carabinieri

Dodici persone sono state denunciate dai Carabinieri durante controlli che hanno interessato tutta la provincia di Potenza. Le denunce sono state decise per violazioni in materia di armi, circolazione stradale e contro la fede pubblica. I Carabinieri hanno ritirato cinque patenti di guida a persone che guidavano ubriache o sotto l’effetto di droga a Senise, Sant’Arcangelo, Brienza e Melfi. E’ stata trovata e sequestrata anche una patente falsa e due persone erano alla guida senza aver mai conseguito la patente. Per uso personale di stupefacenti, 15 persone sono state segnalate alle prefetture competenti.