Concussione, arrestato un carabiniere forestale a Pietrapertosa (PZ)

Con l’accusa di concussione, un carabiniere forestale in servizio alla stazione di Pietrapertosa è stato arrestato e posto ai domiciliari nell’ambito di un’inchiesta condotta dai Carabinieri forestali e coordinata dalla Procura della Repubblica di Potenza. In base a quanto emerso dalle indagini, cominciate nel 2019, il militare sarebbe riuscito a farsi consegnare 500 euro e farsi rifornire di gasolio agricolo per la sua automobile privata dal gestore di un agriturismo, minacciandolo che se non gli avesse dato il denaro e altri “regali” avrebbe fatto effettuare controlli nella sua azienda. Con lo stesso metodo, l’appuntato scelto non avrebbe pagato della carne, per un valore totale di circa 500 euro, a un macellaio. E in altre occasioni avrebbe pagato di meno rispetto agli importi degli scontrini.