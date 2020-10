Concorso fotografico “Rimettiamoci in cammino”: la scadenza è fissata al 15 ottobre

E’ il 15 ottobre l’ultima data disponibile per partecipare a “Rimettiamoci in cammino”, il concorso fotografico indetto dal ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali e dedicato ai patriarchi verdi del patrimonio naturalistico italiano. I partecipanti- ricorda una nota- devono inoltrare massimo tre scatti che mettano “in risalto elementi di pregio e la straordinaria bellezza degli oltre 3.500 alberi monumentali iscritti nell’elenco ufficiale del ministero, stando all’ultimo aggiornamento del 24 luglio scorso”. Gli scatti, dovranno essere accompagnati da un breve testo che descriva la relazione che intercorre tra l’albero, il luogo e la comunità in cui è radicato, storie e leggende o, comunque, le particolarità che lo rendono unico. Tra i 3561 alberi monumentali sinora censiti, spicca la Sardegna con 404 patriarchi verdi, seguita dal Friuli Venezia Giulia con 344 esemplari, dall’Abruzzo con 298, dalla Lombardia con 263, dal Piemonte con 219 e dal Veneto con 206. Le foto più belle e significative- ricordano gli organizzatori- “saranno premiate diventando così le immagini del Calendario Ami 2021 (Alberi Monumentali d’Italia) e verranno pubblicate sul sito del Mipaaf nella sezione dedicata”. “Le foto- afferma il sottosegretario alle Politiche agricole Giuseppe L’Abbate- dovranno mostrare l’esemplare sia nel suo insieme che nei particolari più peculiari e caratteristici”. “Invito – aggiunge il sottosegretario- tutti gli appassionati a cogliere questa opportunità con cui il Mipaaf intende omaggiare e, al contempo, valorizzare questi veri e propri monumenti della natura”. “I vincitori- conclude- verranno proclamati il 21 novembre in occasione della Giornata mondiale dell’Albero”.