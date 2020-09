Concorso comunale a Vietri di Potenza, 700 candidati per 4 posti

Saranno circa 700 i candidati per la prova preselettiva, in programma venerdì 18 settembre, del concorso pubblico indetto dal Comune di Vietri di Potenza, per l’assunzione di quattro dipendenti a tempo pieno ed indeterminato. I candidati, è scritto in una nota diffusa dall’ufficio stampa dell’amministrazione comunale, provengono da tutta Italia e “nel rispetto di tutte le misure di contenimento del contagio da Covid-19”, la prova si svolgerà nel palazzetto dello sport di contrada Santa Domenica. “Non ci aspettavamo una partecipazione così ampia e così grande interesse per un concorso in un piccolo Comune come il nostro – ha detto il sindaco, Christian Giordano – e sarà un concorso molto utile a Vietri e ai vietresi, per rinnovare e rafforzare i servizi offerti dall’ente. La gente ha fiducia in noi e nella buona organizzazione del concorso. Gli uffici hanno lavorato e stanno ancora lavorando sodo per garantire la sicurezza e rispettare tutte le misure”. La prima prova scritta si svolgerà il 2 ottobre.