Comuni ricicloni 2020. Sanza sul podio provinciale.

Sanza (SA) – Un grande risultato, merito dei cittadini che in modo attento effettuano al meglio la raccolta differenziata, un servizio effettuato porta a porta, con grande impegno anche degli operatori ecologici. Il Comune di Sanza è terzo assoluto in provincia di Salerno, sul podio dietro Petina e Sicignano degli Alburni. Con il 70.8% di raccolta differenziata è il primo comune della zona del Diano e del Golfo di Policastro. Nella classifica generale a livello regionale, tra i comuni sotto i 5.000 abitanti in Campania, il Comune di Sanza è 11° La classifica dei Comuni Ricicloni è realizzata in collaborazione con: Conai, Coreve, Corepla, Comieco, Cial, Ricrea, Rilegno, Cic e Assobioplastiche. “E’ una grande soddisfazione essere sul podio dei comuni salernitani – ha commentato il sindaco Vittorio Esposito – è un risultato che premia innanzitutto i miei concittadini, sono loro che fanno lo sforzo maggiore che poi porta risultati di eccellenza. Devo ringraziare inoltre il Tenente Vincenzo Manduca, responsabile del servizio, che su nostra precisa indicazione, sin dal nostro insediamento, ha voluto mettere le tematiche ambientali al centro del programma non solo con la raccolta differenziata ma anche sul campo del minor utilizzo della plastica e sul piano della forestazione urbana. Importantissima l’azione degli operatori ecologici, attenti e scrupolosi che sono anche da stimolo ai cittadini a migliorare la raccolta differenziata. Un grande lavoro di squadra che ci rende orgogliosi. Era un punto centrale del nostro programma di governo, migliorare la raccolta differenziata. Un passo alla volta, come ci siamo impegnati a fare, stiamo cambiando il nostro paese” ha concluso il sindaco Esposito.