Commercio – Oltre 300mila imprese rischiano la chiusura

“Rischiano la chiusura oltre 300mila imprese. Quindi ancora ristori tempestivi e adeguati alle effettive perdite di fatturato e proroga ampia della cassa Covid senza contribuzione addizionale e senza distinzioni dimensionali. Una rapida campagna di vaccini per ripartire in sicurezza”. Lo ha detto il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, dopo l’incontro con il premier incaricato Mario Draghi. “Gli imprenditori – ha aggiunto Sangalli – non aspettano che ripartire. Occorre un deciso cambio di passo e massima tempestività per contrastare l’emergenza e aggirare le crescenti tensioni sociali”. Secondo Sangalli “servono risposte urgenti alle tante emergenze aperte”, ma “insieme bisogna lavorare per il futuro del Paese e per questo abbiamo chiesto che il piano di ripresa sia accompagnato da una stagione di riforme che dia spazio ai progetti di rilancio di commercio e città, dei trasporti e dell’accessibilità territoriale, dei servizi e della filiera turistica”. Infine, il numero uno di Confcommercio ha aggiunto: “abbiamo trovato un presidente incaricato molto attento e presente sul tema della drammaticità che le imprese legate al mondo che rappresentiamo stanno vivendo. Mi è parso di capire dalle sue espressioni che abbiamo trovato un presidente molto attento e che farà di tutto per dare delle risposte positive”.