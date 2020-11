Civili uccisi da corpi speciali in Afghanistan

Il capo delle forze armate australiane ha ammesso che le forze speciali hanno “ucciso illegalmente” 39 civili in Afghanistan e hanno “trattato con crudeltà” altre due persone sotto il loro controllo. Il generale Angus Campbell ha presentato le conclusioni di quattro anni di indagine, da cui sono emerse “accuse di 39 omicidi illegali da parte o che coinvolgono membri delle forze armate e accuse secondo cui alcuni membri hanno trattato crudelmente le persone sotto il loro controllo”. “Nessuno di questi crimini è stato commesso nel pieno della battaglia”, ha precisato. Nel rapporto si raccomanda quindi di affidare alla polizia federale australiana l’inchiesta a carico di 19 persone. “Al popolo afghano, a nome delle forze di difesa australiane, chiedo scusa sinceramente e senza riserve per qualsiasi illecito commesso dai soldati australiani”, ha detto il generale Angus Campbell, esortando che siano perseguiti per crimini di guerra.