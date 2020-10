Ciro Turiello è il nuovo presidente di Manageritalia Campania

Si è tenuta ieri sera in città l’Assemblea elettiva di Manageritalia Campania che, alla presenza di un buon numero di associati, ha eletto il nuovo consiglio direttivo e gli altri organi statutari per il quadriennio 2020-2024. Subito dopo, il rinnovato consiglio direttivo ha eletto presidente Ciro Turiello e vicepresidenti Rossella Bonaiti e Federica Cordova. Ciro Turiello è oggi direttore generale Napoli Servizi S.p.a., Rossella Bonaiti è business owner Ars Media Adv s.r.l. e Federica Cordova è director Pwc e docente all’Università di Salerno. “L’attuale situazione economica e sociale – ha dichiarato dopo l’elezione Ciro Turiello – impone a noi manager di guidare, sia nelle aziende sia sul territorio, la profonda trasformazione dei modelli di vita e lavoro, utili a cogliere nuove opportunità di sviluppo. Una sfida che, come associazione, ci assumiamo, in continuità con quanto già fatto, e continueremo ad assumerci più di prima, in sinergia con tutti gli stakeholder del territorio”. Dopo l’elezione da parte del Consiglio direttivo, il neopresidente Turiello ha sottoscritto, come preannunciato e condiviso in assemblea, il Manifesto della Comunicazione non Ostile ideato dall’Associazione Parole Ostili, una dichiarazione di intenti che contiene dieci princìpi volti a migliorare lo stile e il comportamento di chi opera in rete. Un impegno di responsabilità civica condivisa che la comunità manageriale intende promuovere, coinvolgendo tutti gli attori e i cittadini della regione e con il contributo importante di Fondazione Prioritalia e Asvis (Alleanza per lo sviluppo sostenibile).