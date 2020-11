Ci vuole stile, carattere. Nell’accettare la sconfitta ci vuole molta più dignità che nel comprendere la gravosità di una vittoria. Soprattutto se si è sconfitti dopo aver governato. Soprattutto se sei il presidente degli Stati Uniti d’America che ora deve lasciare la Casa Bianca. E’ importante saper ammettere la sconfitta, comprenderne anche le motivazioni e soprattutto riconoscere la vittoria all’avversario. E’ uno dei simboli mediatici e culturali dell’America che da sempre ha rappresentato un punto fermo della democrazia. La telefonata dello sconfitto al vincitore, poi il discorso alla nazione. E’ stato sempre così negli Stati uniti e diciamolo pure, lo abbiamo anche sempre invidiato questo modello di democrazia che si basa sul rispetto dell’avversario che da quell’istante non è altro se non anche il tuo Presidente. Questa volta non sarà così, è evidente. Trump non chiamerà Biden e non farà alcun discorso alla nazione per accettare la sconfitta e congratularsi con l’avversario. In realtà saranno le Corti di giustizia di alcuni Stati e poi, probabilmente la Corte Suprema americana a legittimare Biden Presindete degli Stati Uniti e questo avverrà tra qualche settimana. Nel mentre l’America già lacerata amplierà ancor di più quel divario che la divide. Un’America che in realtà esiste da sempre e che spesso noi europei non consideriamo. E’ l’America della libertà delle armi da possedere e portare in giro. E’ l’America delle sconfinate provincie agricole che nulla hanno a che vedere con le popolose e moderne megalopoli. Esistono da sempre le due America. Donald Trump fa ricorso a giudici che intanto hanno ordinato alla Pennsylvania di dividere e contare in sede separata le schede giunte ai seggi dopo la data del 3 novembre. Dei 270 voti necessari per ottenere la vittoria, Biden ne ha già conquistati 264 mentre Trump è fermo a 214. Joe Biden è davanti al presidente Trump anche in Georgia (16 seggi), 49,4% – 49,3% con scrutinio al 99%. Via via che procede lo spoglio il vantaggio si è rafforzato, con Biden che incassa 7.248 voti in più del presidente. Grazie alla popolosa comunità afroamericana che si è mobilitata, si è annullata la distanza tra i due, distanza che giovedì era di 18mila. In Georgia si profila un riconteggio dei voti perché il margine tra i due sfidanti per la presidenza è ridotto. Gli altri stati in bilico In North Carolina (15 seggi) il presidente uscente è in vantaggio 50% a 48,6% sul candidato democratico, quando si è arrivati al 95% dello scrutinio. Joe Biden è dato attualmente in vantaggio in Nevada (6 seggi) con un distacco del 49,8% contro il 48,0% di Trump (92% scrutinato). In Arizona (11 seggi) il candidato democratico è in testa per 50% contro il 48,6% di Trump e scrutinio al 93%. Mai è accaduto in America, se pure spesso si è fatto ricorso al riconteggio di schede, che uno dei candidati agitasse così il popolo a sovvertire l’ordine democratico. Ed è questo il modo peggiore, il più inglorioso, per l’uscita di scena di Trump dalla Casa Bianca. Se per quattro anni la presidenza di Donald Trump ha fatto traballare l’unità nazionale e le istituzioni degli Stati Uniti, ora il timore è lo stesso metta in crisi la democrazia e la sicurezza nazionale. Lo fa usando l’unico strumento che, come sa bene, riesce a fare breccia nell’americano medio: i social. Alla fine però gli americani vinceranno davvero. Come è loro costume si stringeranno intorno al Comandante in capo orgogliosi come sono, nessuno come loro, della bandiera a stelle e strisce. Di Trump rimarrà la pagina più brutta della storia d’America.