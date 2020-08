Carenza di sangue in Campania, il Centro trasfusionale: “Rischio rinvio per gli interventi”

“La Campania in questo giorni di fine agosto sta attraversando un periodo di vera difficoltà riguardo l’approvvigionamento di sangue. A causa di questa grave carenza, in questo periodo, molti interventi chirurgici programmati possono correre il rischio di essere rimandati e per molti pazienti con malattie croniche che necessitano di continue trasfusioni, potrebbe non essere garantita una appropriata terapia. Per coprire queste necessità sono indispensabili circa 2.000 unità di sangue in tutta la Regione”. Questo l’allarme lanciato da Michele Vacca, direttore della Struttura Regionale di Coordinamento per le attività Trasfusionali della Campania. Vacca ricorda che la donazione è un atto semplice e sicuro e che “tutte le persone dai 18 ai 65 anni possono recarsi presso i servizi trasfusionali e nelle unità di raccolta delle associazioni di donatori di Napoli e della Regione Campania, muniti di un documento di riconoscimento. Dopo alcuni velocissimi esami pre-donazione, ci sarà un colloquio privato con il medico che giudicherà se, in base agli esami e alla storia clinica, si è idonei per donare. Tutta la procedura dura al massimo 30 minuti. Dopo un velocissimo ristoro, si può tornare alle normali attività quotidiane”. Il direttore del centro ricorda anche che la donazione è una buona occasione per un check up: “Il sangue – spiega verrà approfonditamente analizzato per individuare possibili malattie che possono essere trasmesse al ricevente. I virus dell’epatite, B, C e Hiv, la sifilide, lo stato funzionale del fegato, del rene, del metabolismo in generale, colesterolo ed i trigliceridi, fanno parte del pattern di esami effettuati sul sangue del donatore. A giudizio del medico, tutti gli esami del sangue possono essere effettuati, ad esempio il Psa per gli uomini adulti o gli esami tiroidei. I risultati saranno spediti per posta al domicilio del donatore. Per i donatori che lo richiedono è a disposizione il test sierologico per la verifica della presenza degli anticorpi anti – covid”. I servizi trasfusionali regionali sono presenti in tutti gli ospedali della Regione e sono aperti dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 fino alle ore 12:30. È possibile donare anche nei punti fissi di raccolta e nelle autoemoteche convenzionate ed accreditate gestite dalle associazioni di donatori.