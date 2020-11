Carenza di personale all’ospedale di Polla, i sindaci del Vallo di Diano: “Bisogna potenziare 4 reparti”

La carenza di personale ospedaliero medico e più in particolare infermieristico del reparto Covid-19 di Polla, il potenziamento del personale Usca sul territorio e l’ autorizzazione a svolgere l’attività ambulatoriale in concomitanza a quella di cura dei pazienti Covid-19. Sono alcuni degli argomenti contenuti in un documento condiviso dai 19 sindaci del Vallo di Diano, in provincia di Salerno, ed inviato al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ed ai vertici dell’Asl Salerno. I primi cittadini, nello stesso documento, evidenziano in maniera dettagliata le numerose criticità della sanità ospedaliera e territoriale aggravate dallo stato emergenziale pandemico in cui versa il Vallo di Diano. Il documento si chiude con la richiesta del potenziamento immediato del personale medico ospedaliero di Polla dei reparti di broncopneumologia, neurologia, pediatria e di anatomia patologica.