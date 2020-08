“Capodanno Bizantino”, il 3 settembre il concerto di Renzo Arbore

Renzo Arbore e l’Orchestra Italiana chiuderanno il Capodanno Bizantino a tema “Il Mare” il 3 settembre 2020. Il loro concerto vicino al mare, in piazza Flavio Gioia alle 21.30, sarà la gran conclusione di una tre giorni di eventi legati alla rievocazione delle antiche tradizioni bizantine del Ducato Marinaro di Amalfi. “In maniera più contenuta, nei rispetto delle misure in vigore, – dichiara L’assessore alla cultura, beni culturali, eventi e tradizioni Enza Cobalto – conserviamo una tradizione significativa per la nostra città, che ne mette in luce la storia gloriosa. Il centro del Capodanno Bizantino è il Magister con il grande significato che ha investire una figura come quella del Comandante Gennaro Arma. Pochi e di grande qualità gli eventi collaterali, che assieme agli appuntamenti della tradizione come l’intervista al Magister e l’investitura vengono fatte nel rispetto delle normative in atto. ”Ed ecco il programma nei particolari. Alle 19.00 di lunedì 31 al largo Duchi Piccolomini ad Amalfi ci sarà l’intervista al Magister Civitatis Amalfie Gennaro Arma, investito per la categoria della marineria, intitolata a Flavio Gioia. L’introduzione è affidata ad uno degli ideatori del Capodanno Bizantino, lo storico Giuseppe Gargano Presidente Onorario del Centro di Cultura e Storia Amalfitana, con un intervento su “ Amalfi e l’etica del Mare”. Seguirà poi l’intervista, che metterà in luce la figura del Magister. Residente a Sant’Agnello, Arma è il Comandante della nave da crociera Diamond Princess duramente colpita della pandemia nello scorso febbraio e rimasta in quarantena nella baia di Yokohama con circa 700 contagi su 3700 persone appartenenti a 56 nazionalità diverse. Durante il talk verrà fuori il legame tra la prova di alte doti marinare data in quel difficilissimo frangente e i principi che l’Antica Repubblica Marinara di Amalfi tra i primi nella storia ha codificato e legiferato con la Tabula de Amalpha, il più antico statuto marittimo del Mediterraneo. La partecipazione all’evento è solo su prenotazione al numero 089/87.36.201 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13.30. Obbligatorio l’uso della mascherina. L’evento sarà anche trasmesso in diretta sulla pagina facebook Capodanno Bizantino. Il primo settembre 2020 alle ore 19.30 nella cappella di San Salvatore de’ Birecto ad Atrani ci sarà la cerimonia di investitura del Magister, secondo l’antico riti di incoronazione dei Duchi di Amalfi. Questo evento sarà a porte chiuse, per il rispetto delle misure in vigore, e sarà possibile seguire l’investitura sulla pagina facebook Capodanno Bizantino. Non ci sarà il corteo storico che da Amalfi incede verso Atrani, per il rispetto delle misure di prevenzione in vigore. Il 3 settembre ci sarà poi la gran chiusura con il concerto di Renzo Arbore e l’Orchestra Italiana in piazza Flavio Gioia alle 21:30. A pochi passi dal mare, il grande showman e la sua formazione eseguiranno con i loro inconfondibili ritmi contaminati i grandi successi della musica leggera italiana e della musica partenopea. L’evento è programmato e finanziato dalla Regione Campania attraverso Scabec, Società Campana Beni Culturali. La partecipazione al concerto è gratuita, obbligo di prenotazione nominale e dell’uso della mascherina. Le prenotazioni saranno aperte il 31 agosto per il soli residenti di Amalfi che potranno recarsi presso l’ufficio segreteria del comune muniti di documento o chiamare allo 089/87.36.201 dalle 8:30 alle 13:30. Il primo e due settembre le prenotazioni saranno aperte per tutti, online al sito www.go2.it oppure per via telefonica al numero 089/87.36.201 dalle 8:30 alle 13:30.