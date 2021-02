Cancellare dal Parlamento quelli del 2%

Il segnale, il primo, lo ha dato Piazza Affari questa mattina con i titoli bancari, sono schizzati. Investitori stranieri fiduciosi dunque sulla figura di Mario Draghi alla guida del governo italiano. Ma quale governo? Prima però facciamo un passo indietro. Obiettivo raggiunto per il senatore di Scandicci: licenziare Giuseppe Conte. Ora però, scoperchiato il vaso di Pandora, quel che ne rimane è il massacro dei valori parlamentari. Sconfitto definitivamente il principio di lealtà; cancellato il senso del dovere verso il popolo italiano; annientato anche il senso di vergogna, che pure bisognerebbe avere. La politica italiana registra il suo fallimento e la classe parlamentare ha dimostrato ancora una volta, il peggio del Paese mandato, da una legge elettorale che confina il potere decisionale alle segreterie di Partito, a rappresentare gli italiani in Parlamento. Un governo di tecnici, e non è la prima volta. Ma la strada è in salita anche per l’ex presidente della Bce che accettato l’incarico a tentare di dar vita a un governo dovrà per forza chiedere il sostegno politico e numerico a quegli stessi politici inadeguati che dovranno dargli la fiducia. Dunque, per comprendere lo sfascio generale basta leggere le diverse dichiarazioni delle ultime ore: il Pd offre la sua disponibilità, il M5S chiude, Italia Viva è pronta. “Difficile un sostegno”, aggiunge LeU, ma “ne discuteremo”. Segnali di apertura arrivano d FI, mentre la Lega di Salvini resta alla finestra e Giorgia Meloni annuncia l’opposizione di FdI. L’unica strada sarebbe stata il voto, oggettivamente. Impossibile però, e lo ha spiegato bene ieri il presidente Mattarella. “La strada delle elezioni anticipate in piena pandemia è difficilmente praticabile”. L’alternativa indicata dal Colle è quella di “dare immediatamente vita a un nuovo governo, adeguato a fronteggiare le emergenze sanitaria, sociale, economica e finanziaria”. Un governo “di alto profilo, che non deve identificarsi in alcuna formula politica”. Questo però è un vulnus. L’identificazione politica ci deve essere per forza nel momento in cui in parlamento si deve trovare una maggioranza, responsabile, trasversale, che sostenga il governo Draghi. I 5 Stelle sono in sofferenza e rischiano la spaccatura. Al momento la linea ufficiale annunciata dal capo politico, Vito Crimi, è quella del ‘no’: “siamo sempre stati chiari con gli italiani dicendo apertamente che il M5S avrebbe sostenuto solo un esecutivo guidato da Giuseppe Conte. Su questo, con coerenza, andremo fino in fondo”, aggiunge il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro. I pentastellati riuniranno i gruppi di Camera e Senato alle 15. Cautela anche in LeU: “difficile sostenere questo governo – chiarisce Nicola Fratoianni – ma ne discuteremo”. “Non è il momento delle polemiche ma dei costruttori, tutti sostengano Draghi”, dice Matteo Renzi. In subbuglio anche l’opposizione, con FI che apre alla possibilità di un appoggio, la Lega in attesa e FdI contraria. I leader del centrodestra si vedranno in giornata con l’obiettivo di definire una linea comune. Comunque vada, il Governo ci sarà e guiderà il Paese fino a primavera del prossimo anno, quando si spera si tornerà alle urne e gli italiani potranno definitivamente cancellare dal parlamento quelli del 2% Si, perché se c’è una lezione che gli italiani devo somatizzare da questa sceneggiata messa in campo da Senatore di Scadicci è che gli italiani si meritano molto di più ma è nelle loro mani il destino del Paese, quando nel segreto dell’urna si rendono complici dell’omicidio politico della dignità delle idee e dei principi ispiratori della Costituzione italiana. Onore, lealtà e impegno.