Campania – Via libera a 1000 spettatori per partite di serie A

Via libera ai tifosi allo stadio, anche in Campania. “E’ consentita la partecipazione del pubblico alle partite di calcio professionistico di serie A in programma sul territorio campano nei giorni 27 settembre 2020 e 30 settembre 2020 entro il limite massimo di 1000 spettatori”. È quanto si legge in un’ordinanza firmata dal presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca. “La presenza di pubblico è consentita esclusivamente nei settori degli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, per l’intera durata dell’evento, nel rispetto del distanziamento interpersonale, sia frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro, ad eccezione delle persone che, in base alla disciplina vigente, non sono soggette a distanziamento interpersonale. Dette persone potranno sedere accanto, salvo l’obbligo di mantenere il distanziamento di almeno un metro dagli altri spettatori; obbligo di misurazione della temperatura all’accesso e divieto di ingresso ove la temperatura sia superiore a 37,5 C°; obbligo di utilizzodella mascherina a protezione delle vie respiratorie, anche all’aperto” si legge nell’ordinanza.