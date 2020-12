Con 33 voti a favore e 12 contrari è stato approvato oggi dal Consiglio regionale della Campania il disegno di legge “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021- 2023 della Regione Campania – Legge di stabilità regionale per il 2021”. Contrari alla legge di stabilità 2021 si sono espressi i gruppi del M5S, di Forza Italia e di Fratelli di Italia.