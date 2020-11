Campania – De Luca: ora un miracolo, ma il rischio è la chiusura a Natale

In Campania è stato compiuto “un ennesimo miracolo”, ma occorre “fare attenzione perché rischiamo di avere addirittura un paradosso: di chiudere tutto a Natale e a Capodanno”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. “Oggi, comprensibilmente, protesta chi è in zona rossa perché si sente bersagliato sul piano politico più che su quello del contagio, ma si rischia che chi oggi blocca tutto, probabilmente si troverà a riaprire tutto tra un mese e chi non è stato collocato lì, corre il rischio di dover chiudere tutto a Natale e Capodanno. Per questo – ha proseguito – dobbiamo essere ancora più attenti evitando comportamenti allegri, disinvolti e non responsabili”. “La sospensione della didattica in presenza nelle scuole, a livello nazionale, si doveva fare prima perché c’erano tutte le ragioni per comprendere che i due vettori di trasmissione del contagio sono le scuole, con quello che accade prima e dopo, e i grandi assembramenti, in particolare la movida”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che è tornato a ribadire una posizione già nota che ha prodotto lo stop delle lezioni in presenza delle scuole di ogni ordine e grado in Campania almeno fino al prossimo 14 novembre. “Quando hai questi dati epidemiologici – ha spiegato – la battaglia da fare non è quella di ripetere burocraticamente ‘dobbiamo aprire’, ma mettere in sicurezza le scuole, i bambini e le famiglie e chiedere al Governo di approvare immediatamente il congedo parentale per le mamme. Questo è quello che ha fatto e sta facendo la Campania”. “Questa è l’unica cosa utile e seria da fare per salvaguardare la salute e dare un aiuto economico alle mamme”, ha concluso.