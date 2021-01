Campania – Appello di De Luca: Aiutateci ad aiutarvi. Non sarà un 2021 facile.

“La Campania darà una card di avvenuta certificazione a tutti i cittadini vaccinati dopo il richiamo”. Lo ha annunciato il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, che mostra il prototipo in diretta Fb. “Sul retro c’è un chip. Ci auguriamo che tra qualche mese i cittadini la possano esibire per andare a cinema, al ristorante con più tranquillità avendo la certificazione che sono stati vaccinati”. “Sarà una tessera di avvenuta vaccinazione che sarà consegnata a tutti i nostri cittadini dopo il richiamo. Servirà a dare una certificazione a tutti coloro che avranno fatto il vaccino”. Il mio vaccino un gesto simbolico “Come atto dimostrativo ho fatto anche io il vaccino, ma su questo è stato fatto sciacallaggio”. Così il presidente De Luca ha commentato le polemiche scaturite dopo che il 27 dicembre scorso si è sottoposto al vaccino, nell’ambito dell’avvio simbolico della campagna di vaccinazione anti Covid-19 in Italia, così come in tutta Europa. “Il mio è stato un gesto simbolico, utile a dare coraggio e fiducia, per dimostrare che è sicuro. Però in Italia non manca mai chi è pronto a fare sciacallaggio e demagogia”. Il presidente della Regione ha ricordato che “il vaccino l’hanno fatto anche Joe Biden, Kamala Harris, Benjamin Netanyahu, ma in Italia non manca mai qualcuno pronto a fare demagogia e sciacallaggio. L’italia è il primo produttore al mondo di demagogia”. De Luca ha infine spiegato che il suo gesto serviva anche a “contrastare la nuova ondata dei no vax, il personale medico non disponibile, le false notizie sulla pericolosità del vaccino”. Poi, il governatore, ha commentato gli effetti del vaccino: “Solo un po’ di stordimento. Ora aspettiamo il richiamo e se dopo dovessi andarmene al creatore, avrete motivo di essere prudenti, se come spero, rimarrò in questa valle di lacrime a calpestare prati fioriti, allora potete farvi il vaccino”. Aiutateci ad aiutarvi “Non sarà un 2021 facile. Possiamo però guardare con fiducia ai mesi che abbiamo davanti a noi. Aiutateci ad aiutarvi: bastano comportamenti responsabili, non vi chiediamo altro”. 20mila inoculazioni al giorno Vaccinare 4,2 milioni di cittadini entro la fine dell’anno. E’ questo l’obiettivo dichiarato dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. “Se facciamo 20mila vaccinazioni al giorno, raddoppiando i numeri attuali arriviamo a luglio con la prima somministrazione. Tenendo conto che dobbiamo fare la doppia vaccinazione, quindi 8 milioni e 400 mila somministrazioni, si può calcolare il tempo che ci vorrà”. De Luca parla di “sforzo gigantesco, mai visto per il nostro sistema e per l’Italia”. Per vincere questa sfida, sottolinea, “dobbiamo darci un’organizzazione rigorosa, straordinaria, senza distrazioni”.