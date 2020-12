Campania, al via i lavori della commissione regionale bilancio

La Commissione Regionale Bilancio, presieduta da Francesco Picarone, ha iniziato i lavori per l’esame del Documento di Economia e Finanza della Regione Campania, del Bilancio regionale di previsione per il triennio 2021-2023 e legge di stabilità 2021. “Il Defrc regionale risente del quadro normativo europeo e nazionale più ampio e si muove in parallelo con la programmazione del Recovery fund per la ripresa dal Covid-19 e con la programmazione regionale dei fondi europei 2021-2027 – ha detto l’assessore regionale al Bilancio, Ettore Cinque – ; esso si colloca, dunque, in un’importante congiuntura di programmazione di fondi europei che costituisce un’occasione unica e determinante per il Sud Italia e bisogna cogliere questa fondamentale occasione puntando sullo sviluppo del Sud per rilanciare lo sviluppo dell’Italia”. Sul Bilancio di previsione 2021, l’assessore al Bilancio ha sottolineato che “Il bilancio vale 30 miliardi ed è quasi del tutto vincolato, sociale e cultura sono al centro dell’attenzione come stella polare dell’azione di governo. Quanto alla legge di stabilità, vengono finanziate le leggi e le misure esistenti tra cui quella che prevede il trasporto gratuito degli studenti”. “Data la straordinarietà e la unicità di questo momento storico, questa Commissione lavorerà intensamente per dare vita ad una Risoluzione per rilanciare, in vista della programmazione del Recovery fund e dei fondi europei, il grande tema dello sviluppo del Sud e della riunificazione economica e sociale dell’Italia”- ha evidenziato Picarone – per il quale “la Commissione dovrà dedicare delle sessioni specifiche a questi fondamentali temi e a quello altrettanto importante della spesa dei fondi stanziati dalle leggi regionali approvate dal Consiglio. Chiedo, infine, ai colleghi di fare uno sforzo straordinario per affrontare questa manovra di bilancio tenuto conto della fondamentale congiuntura in cui si colloca”. “Appare evidente nel DefRC la volontà di non dire la verità nel in particolare sui sanità e rifiuti, settori sui quali ci sono i più evidenti fallimenti del governo regionale” – ha detto il capo dell’opposizione di centrodestra Stefano Caldoro, per il quale “in particolare, quando si sostiene che, in Campania, c’è la minore mortalità per covid19, bisogna approfondire e non sostenere che esso è ricollegato alla qualità della organizzazione sanitaria perché è evidente che questo governo regionale ha fatto registrare pesanti carenze”. “Occorre un cambio di passo totale che consenta un vero e approfondito confronto in Consiglio regionale sulla programmazione economica regionale tanto più che essa incrocia le più importanti programmazioni dei fondi europei e del Recovery fund, che devono essere delle vere occasioni di rilancio per la Campania e per il Sud”- ha detto la capogruppo del M5S Valeria Ciarambino – per la quale “la legge di stabilità appare nata vecchia ed immobile e non contiene interventi per migliorare l’azione amministrativa e la qualità della spesa”. “Occorre un vero approfondimento su questo Bilancio che rappresenta un importante strumento per affrontare le conseguenze sanitarie ed economiche disastrose del covid19, evitando gli errori già commessi più volte dalla Giunta, ovvero di negare un vero confronto con il Consiglio e con le opposizioni” – ha detto il consigliere Alfonso Piscitelli (FdI). “Invito l’assessore Cinque, il Presidente Picarone e i colleghi consiglieri a creare le migliori condizioni per lavorare al meglio su questa manovra di Bilancio nell’interesse dei campani per affrontare le gravi problematiche che la nostra Regione sta vivendo”- ha sottolineato il capogruppo della Lega Gianpiero Zinzi. “Il tema vero è la capacità di convergenza che in Consiglio regionale bisogna trovare per affrontare questa sfida storica della rinascita dall’emergenza pandemica ed approfittare di un momento storico per l’Italia per riunificare socialmente ed economicamente il nostro Paese ed investire sulla Campania e sul Sud – ha detto il capogruppo di Campania Libera, Noi Campani,Psi, Giovanni Porcelli – per il quale “nel distinguo dei ruoli, va avviata una fase nuova per rilanciare la Campania e il Sud”. La Commissione ha, dunque, approvato la programmazione dei lavori per l’esame della manovra di bilancio.