Camere commercio: la Basilicata al Travel Experience di Rimini

La Basilicata ha portato al Ttg Travel Experience, il marketplace del turismo in Italia, i suoi tesori Unesco, i Sassi di Matera e il Parco del Pollino, nello stand di Mirabilia Network, l’associazione a cui aderiscono Unioncamere Nazionale e 18 Camere di Commercio italiane tra cui quella lucana, che è capofila “di un’aggregazione unica in Europa – è scritto in una nota – per la capacità di unire territori e promuoverli attraverso i fattori del turismo culturale e sostenibile, dell’enogastronomia, ma anche dell’artigianato artistico e dell’innovazione”. Sono questi fattori che, prima della pandemia, attraevano il 20% del turismo italiano, con un valore aggiunto – stimato dall’Istituto Tagliacarne – per il 2019 di 296 miliardi di euro, ovvero un prodotto superiore a quello del Portogallo e della Finlandia e non distante da quello della Danimarca. Circa il 26% del valore aggiunto di questi territori “è da attribuirsi al commercio, al turismo, alle attività culturali e di intrattenimento”. Inoltre, il 22% dell’export agroalimentare nazionale proviene dai territori della Rete Mirabilia. Nello stand del network i visitatori hanno “potuto ammirare i territori della rete attraverso un avveniristico tavolo multimediale su cui, muovendo degli oggetti stampati in 3d, si è potuto accedere ad immagini dei territori e della loro enogastronomia, nonché ai ricordi delle varie edizioni della Borsa del Turismo Culturale ideata e promossa da Mirabilia”.