Cambio al quotidiano Città di Salerno, lascia Manzo arriva Siani

Salerno – Antonio Manzo ha rassegnato oggi le dimissioni dall’incarico di direttore responsabile del quotidiano “La Città” di Salerno. Lo si apprende da una nota del giornale. La società editrice Quotidiani Locali Srl, prosegue la nota, nel ringraziare il dottor Manzo per l’impegno profuso in questi anni nella direzione del giornale, ha nominato quale nuovo direttore responsabile de’ “La Città” Tommaso Siani, “al quale vanno gli auguri di un proficuo lavoro”. Il giornalista ebolitano, 63 anni di età e professionista dal 1985, e un ex del Mattino dove si è occupato spesso di cronaca giudiziaria. Aveva preso la guida del giornale salernitano nel 2018 prendendo il posto di Andrea Manzi, chiamato a sua volta alla direzione in seguito al passaggio di proprietà, avvenuto nel 2016, dal gruppo L’Espresso agli imprenditori campani Vito Di Canto, anche lui ebolitano, e Giovanni Lombardi. Al collega Antonio Manzo i migliori auguri dalla redazione di quasimezzogiorno così come al neodirettore Siani, gli auguri di buon lavoro.