Buone notizie per il reparto di Ortopedia dell’Ospedale di Lagonegro che nei prossimi giorni sarà potenziato con l’assegnazione del personale sanitario necessario. Rassicurazioni in tal senso sono arrivate direttamente dall’Ing. Spera, Commissario straordinario dell’Azienda Ospedaliera regionale “San Carlo”. Il responsabile del reparto, dr. Luigi Alagia, ha sollecitato il superamento delle note carenze di personale, che persistevano da tempo. “Il Commissario Spera mi ha comunicato che entro fine mese si procederà al sorteggio per la commissione di concorso per gli specialisti ortopedici – ha affermato il consigliere regionale Francesco Piro – Sarà effettuato, inoltre, il potenziamento dei reparti/servizi di Urologia e di Chirurgia con l’arrivo di due noti medici, cosi come avvenuto con il reparto di Ginecologia/ostetricia” ha concluso Piro.