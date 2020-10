Borsa – Milano apre in rialzo (+0,85%)

Piaza Affari apre in rialzo. L’indice Ftse Mib guadagna lo 0,85% a 19.176 punti Euro in rialzo questa mattina sui mercati valutari. La moneta unica europea è scambiata a 1,1748 dollari a fronte dei 1,1726 della chiusura di ieri. Rispetto allo yen l’euro è scambiato a 123,96. Un guasto tecnico al sistema informatico ha bloccato Tokyo in una giornata in cui buon parte dei maggiori listini asiatici sono chiusi per festività. Oltre alla Corea del Sud, ferma da ieri, hanno chiuso i battenti, in occasione della Festa di metà autunno che cade oggi, le borse cinesi, di Hong Kong e Taiwan. Buono l’andamento delle poche borse aperte, Sydney (+0,98%) e Singapore (+1,25%), sulla scia di Wall Street e dell’ottimismo sul pacchetto di stimoli fiscali negli Stati Uniti che spinge in rialzo i futures europei e americani.