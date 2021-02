Borsa – Milano apre in rialzo, +0,71%

Apertura in rialzo per Piazza Affari. L’indice Ftse Mib guadagna lo 0,71% % a 21.726 punti. Partenza in lieve ribasso per l’euro. La moneta unica passa di mano a 1,212 dollari con un calo dello 0,11%. Avvio di seduta positivo per le principali borse europee. Parigi guadagna lo 0,78% a 5.441 punti, Francoforte lo 0,95% a 13.559 punti, Londra lo 0,54% a 6.441 punti e Madrid lo 0,81% a 7.820 punti. Le turbolenze dei mercati azionari mondiali, scossi dalla vicenda GameStop, spingono gli investitori verso i beni rifugio e l’oro sale così dello 0,9% a 1863 dollari l’oncia, Avanza anche l’argento che mette a segno una crescita dell’8,7% a 29,25 dollari l’oncia. Le turbolenze dei mercati azionari mondiali, scossi dalla vicenda GameStop, spingono gli investitori verso i beni rifugio e l’oro sale così dello 0,9% a 1863 dollari l’oncia, Avanza anche l’argento che mette a segno una crescita dell’8,7% a 29,25 dollari l’oncia. Le turbolenze dei mercati azionari mondiali, scossi dalla vicenda GameStop, spingono gli investitori verso i beni rifugio e l’oro sale così dello 0,9% a 1863 dollari l’oncia, Avanza anche l’argento che mette a segno una crescita dell’8,7% a 29,25 dollari l’oncia. Petrolio in rialzo all’avvio della settimana. Il Wti del Texas sale dello 0,46% a 52,4 dollari al barile mentre il Brent del Mare del Nord avanza dello 0,6% a 55,3 dollari.