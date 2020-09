Borsa – Milano apre in calo, Ftse Mib -0,44%

Spread stabile in partenza di giornata tra Btp italiano a 10 anni e il corrispettivo Bund tedesco, con un differenziale di 146 punti base, in linea con la chiusura di ieri. Il bond italiano segna un tasso dello 0,977%. Oro senza scosse sui mercati telematici: il metallo giallo viene scambiato a 1.935 dollari all’oncia, in linea con le quotazioni di ieri. Avvio di giornata in negativo per la Borsa di Milano: l’indice Ftse Mib ha aperto in calo dello 0,44%, l’Ftse All share in ribasso dello 0,37%. Mercati azionari del Vecchio continente tutti i calo in apertura di seduta: Londra scende dello 0,94%, con Parigi che ha aperto in ribasso dello 0,70% e Francoforte dell’1,08%. Mercati asiatici tutti in negativo dopo il ‘sell off’ di ieri sulla Borsa Usa: Tokyo ha ceduto l’1,1% finale, con Hong Kong che in chiusura segna un calo di un punto percentuale e mezzo, ma soprattutto forti vendite a Sidney, che ha chiuso in ribasso del 3% tra lo scivolone di diversi titoli tecnologici e delle materie prime. Attorno all’1% il calo sui listini azionari cinesi, con Seul che ha ceduto l’1,1% e Mumbai che registra a seduta ancora aperta un ribasso di oltre l’1%, con Singapore in calo dell’1,3%.

Deboli i futures sull’avvio dei mercati europei.