Basket, Mimmo Morena di Teggiano è il nuovo testimonial dell’Academy del Napoli

Mimmo Morena, già campione di basket con i suoi 210 cm di altezza e potenza, è stato scelto dal Napoli Basket quale testimonial del “Progetto Academy” ideato dalla società partenopea per seguire e preparare nuovi campioni tra i ragazzi della città e provincia. Morena, che ha origini salernitane, i genitori vivono a Teggiano, fu tra i protagonisti della conquista della Coppa Italia 2006 del team presieduto da Mario Maione ed allenato da Piero Bucchi. La collaborazione di Morena sarà estesa anche al Napoli Basket Academy che disputerà il campionato di Serie C Silver, tornando a giocare a 50 anni. “Sono davvero orgoglioso che il Napoli Basket abbia pensato a me per il neonato Progetto Academy – ha detto Mimmo Morena, lo scorso anno tesserato per il Carovigno in serie D – Ringrazio davvero tanto la società, perchè essere il testimonial di questo progetto importante mi spingerà ad un costante impegno nel tentativo di crescere sempre di più con l’aiuto di tutti”. Morena ha detto che il suo desiderio è restituire ai ragazzi del progetto tutto quello che ha ricevuto in tanti anni da Napoli. Ritornare poi in campo con la maglia del Napoli Basket, seppur in Serie C Silver, “sarà per me – ha aggiunto – un’emozione incredibile, nonostante siano trascorsi ben 14 anni dall’ultima volta”.