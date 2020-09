Basilicata, sinergia tra i carabinieri e l’Unicef per la tutela dei bambini

I carabinieri e l’Unicef, in Basilicata, collaboreranno per creare una “rete di soggetti operativi che, sul territorio regionale, sulla base della Convenzione sui diritti dell’infanzia, pongono al centro i bambini e i loro diritti”. E’ quanto previsto in una lettera d’intenti firmata dal comandante della Legione Carabinieri “Basilicata”, il generale di brigata Rosario Castello, dal presidente del Comitato regionale dell’Unicef, Angela Granata, e in remoto dal presidente dell’Unicef Italia, Francesco Samengo. L’accordo prevede alcune attività, tra cui la partecipazione del Comitato regionale della Basilicata in occasione della celebrazione della Festa dell’Arma, la “Giornata della Legalità”, che si svolgerà il 23 maggio, anche in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale, e la promozione della “Pigotta” Carabiniere, “un modo – è scritto in una nota – per avvicinare i bambini ad una figura loro amica”.